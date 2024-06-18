Дерматолог объяснила, как принимать солнечные ванны без вреда для кожи

При загаре на солнце стоит помнить об использовании специального крема, чтобы не получить ожоги, заявила в беседе с «360» врач-дерматолог и косметолог Татьяна Егорова. Она также добавила, что перед выходом на пляж или другие места для отдыха нужно узнать свой фототип, от которого зависит время пребывания под лучами солнца.

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Всего существует шесть фототипов. Первые два — люди со светлой кожей, им нельзя долго находиться на солнце, иначе можно получить ожоги, — уточнила косметолог.



Егорова также порекомендовала, что выбор крема для загара стоит обсудить с врачом, чтобы он подобрал средство под тип кожи. При этом для лица и тела можно выбрать и применять разные препараты. Пациентам с родинками необходимо помнить о защите участков кожи при помощи специальных стиков.

Дерматолог обратила внимание, что при нанесении крема грязными руками может появиться сыпь. Такая же реакция возникает при подборе неправильного препарата. Она посоветовала обновлять крем чистыми руками, а после купания или отдыха на лежаках сходить в душ, чтобы повторить процедуру.

Врачи НИИ Джанелидзе в Санкт-Петербурге ранее диагностировали у 23-летней девушки, которая отдыхала на берегу Финского залива, ожоги первой и второй степени. Пострадавшую в больницу доставили ее подруги.