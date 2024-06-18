Врачи рассказали, какие продукты не стоит покупать

По словам ученых, продукты питания влияют на рост раковых клеток в организме. Они способны вызвать воспаление, которое запускает рост раковых опухолей. Помимо прочего, красители и усилители вкуса, которые содержатся в ряде продуктов питания, обладают токсичностью, что также приводит к мутации клеток.

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По словам онколога Алевтины Киселевой, в первую очередь с осторожностью нужно относиться к продуктам, которые подвергли ультраобработке. Это колбасные изделия, сосиски, консервы, мясные стейки.

Помимо красителей и усилителей вкуса они содержат трансжиры, вызывающие рак желудка и кишечника.

На втором месте по негативному влиянию на организм – фастфуд, который не только приводит к набору лишнего веса и проблемам с сердечно-сосудистой системой, но и вызывают рак.

Жареное и алкоголь также оказывают негативное воздействие на здоровье, поскольку в них переизбыток канцерогенов.

Сахар провоцирует рост раковых клеток за счет процесса быстрого расщепления глюкозы без участия кислорода. В результате это приводит к быстрому росту опухоли. Помимо прочего, злоупотребление сахаром и быстрыми углеводами вызывает ожирение, что также повышает риск развития онкозаболеваний.

Доктор Александр Мясников подтвердил, что продукты, перечисленные Киселевой, действительно вызывают рак. При этом он отметил, что с осторожностью нужно относиться к протеиновым батончикам, ароматизированным йогуртам, сокам, кашам быстрого приготовления и даже хлебу, который также относится к продуктам, прошедшим ультраобработку.

Напомним, ранее эксперт рассказала, какие еще болезни вызывают ультраобработанные продукты. В то же время ученые провели исследование и выяснили, что сладкие напитки, например, газировка, не приводят к возникновению рака, зато разрушают зубную эмаль.