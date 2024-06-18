Эксперт заявил об опасности употребления воды с лимоном

Многие люди пьют воду с лимоном, считая, что этот напиток оказывает положительное влияние на здоровье. Однако им не стоит злоупотреблять, говорит хирург-стоматолог Андрей Бозич.

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По его словам, высокая кислотность лимонной воды представляет значительный риск для здоровья зубов.

Уровень pH лимонного сока около 2, что является очень кислой средой. Эта кислотность может разрушить эмаль, которая является твёрдым защитным внешним слоем зубов.



Повреждение эмали необратимо, она не восстанавливается. Она действует как щит от вредных бактерий и веществ. Когда эмаль разрушается, обнажается более мягкий и уязвимый слой под ним, известный как дентин. Это может привести к повышенной чувствительности зубов, кариесу и появлению желтизны.

Чтобы минимизировать вред для зубов при употреблении воды, стоматолог рекомендует использовать соломинку. Это уменьшит контакт между кислой средой и зубами. Также рекомендуется после питья прополоскать рот обычной водой, чтобы нейтрализовать кислоту.

Чистить зубы сразу после употребления воды с лимоном нельзя. Выждите как минимум 30 минут.