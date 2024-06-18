Тренер рассказал, как использовать метод «Бег/ходьба» для снижения веса

«Бег/ходьба» представляет собой чередование бега и ходьбы, как можно догадаться из названия. Главная цель этого способа — подготовить тело к длительному бегу. Доменик Анджелино из Trainer Academy отметил: при использовании этого метода всего того, чтобы останавливаться, когда вы выдохлись, начинайте ходить. Идите в темпе, который легко поддерживать и который позволяет вам восстанавливаться.

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Благодаря методу бега и ходьбы вы сожжёте больше калорий, увеличив продолжительность тренировки и повысив ее интенсивность. Известно, что в целом бег позволяет сжигать больше энергии, чем ходьба. По данным Harvard Health Publishing, человек весом 70 кг может сжечь около 288 калорий за 30 минут бега со скоростью 8 км/ч, а при ходьбе со скоростью 6 км/ч — 133 калорий за полчаса.

Кроме того этот метод позволяет вам привыкнуть к длительному бегу. Он настраивает вас на то, что ваши будущие тренировки также будут более продуктивными.

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Если у вас есть беговая дорожка, то вы сможете заниматься даже в помещении, когда погода будет неподходящей.

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