Эксперты объяснили, может ли питьевая вода повлиять на сон

Как обезвоживание, так и употребление слишком большого количества воды вечером могут мешать сну. Об этом предупредили Джеки Ньюджент, диетолог из Нью-Йорка, и Винсент Педре, доктор медицинских наук, медицинский директор Pedre Integrative Health в Нью-Йорке.

Существует множество доказательств того, что питьевая вода и поддержание гидратации необходимы для поддержания здоровья в норме в целом. Известно, что вода составляет 60% нашего тела и участвует в множестве функций организма: от роста клеток до пищеварения и избавления от отходов.

Имеющиеся данные в целом показывают, что когда вам не хватает воды, то вы с большей вероятностью в целом будете меньше спать. Одно большое исследование с участием более чем 20 000 взрослых американцев и китайцев продемонстрировало, что те, кто спал менее 6 часов в сутки, с большей вероятностью также имели более низкий статус гидратации, чем те, кто спал 8 часов и больше каждую ночь.

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В то же время другое исследование показало, что обезвоживание никак не сказывается на количестве или качестве сна. Правда, в этом исследовании принимали участие всего 12 молодых людей.

Также известно, что сокращение длительности сна тоже может привести к обзвоживанию.

Кроме того, даже незначительные симптомы обезвоживания могут негативно повлиять на сон. Среди таких признаков выделяют спазмы и мышечные судороги, головные боли, жажду рано утром, сухость во рту.

Если же вы выпьете слишком много воды перед сном, то вам ночью придётся вставать, чтобы сходить в туалет. В результате вам может быть сложнее потом снова заснуть.

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