Названы три продукта, способствующих развитию рака

Обработанное мясо, в частности бекон, колбаса и сосиски, вызывают риск развития онкологического заболевания, заявила проктолог Елена Смирнова со ссылкой на отчет Американского института исследований рака. В своем Telegram-канале она указала, что специалисты также советуют ограничить потребление обычного красного мяса, то есть баранины и говядины.

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Не ешьте обработанное мясо. Это колбаса, бекон, сосиски. Исследования показали — чем больше этих продуктов мы едим, тем выше риск развития КРР (колоректального рака. — NEWS.ru), — говорится в сообщении.



Вместо перечисленных продуктов специалист рекомендовала включить в свое меню цельное зерно, молоко, фрукты, овощи и сыр. Для снижения риска рака также необходимо делать физические упражнения, но они должны быть регулярными.

Ранее диетолог Ольга Лушникова рассказала, что полезным для человеческого организма мясом является индейка. В разговоре с NEWS.ru специалист подчеркнула, что этот продукт нежнее курицы. Кроме того, в таком мясе меньше жира, чем в говядине и свинине, уточнила диетолог. Лушникова отметила, что индейка богата витаминами группы В, селеном, цинком и калием.

Врач-диетолог Наталья Круглова ранее заявила, что в мясе ламы содержится большое количество железа и полноценного белка. По ее словам, это мясо очень полезно, однако есть определенные ограничения к его употреблению. Она посоветовала не есть продукт чаще двух-трех раз в неделю, а порция не должна превышать 100–150 г.