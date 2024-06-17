Врач-гастроэнтеролог Татьяна Заможняя сообщила, что ежедневное употребление кофе улучшает работу печени. Врач считает, что одну-две чашки этого напитка можно сочетать с употреблением разнообразных орехов. На работе печени также положительно сказывается богатая витамином E рыба, такая как скумбрия, сельдь и лосось.

А вот во вред печени будет чрезмерное употребление жирной пищи, разнообразных сладостей, включая напитки с высоким содержанием сахара, а также алкоголя. Заможняя рекомендует по возможности исключить алкоголь из рациона, но условно безопасным для мужчин является потребление 500 мл пива, 200 мл вина и 60 мл водки, а у женщин эта норма в два раза меньше.

Для поддержания здоровья печени гастроэнтеролог рекомендует средиземноморскую диету, которая включает употребление овощей и фруктов, мяса птиц и рыбы, а также коричневого риса и макарон.

Ранее сообщалось, что, по мнению врачей, между приемами пищи должно проходить от 3 до 5 часов.

Ученые из США выяснили, что у белковой диеты есть ощутимые побочные эффекты в виде развития желудочно-кишечных расстройств.