Как снизить частоту сердечных сокращений в покое

С развитием технологий мы постепенно привыкаем знать о своем теле больше, чем 10 лет назад: во время тренировки или обычной прогулки многие могут видеть свой пульс на смарт-часах или в приложении на телефоне. И это прекрасно, ведь о здоровье сердца нужно думать до того, как начнет болеть, неметь или сбоить.

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«Частота сердечных сокращений может многое рассказать о вашем здоровье — повышенная частота сердечных сокращений в состоянии покоя является фактором риска развития сердечных заболеваний, таких как гипертония, образование бляшек, сердечная недостаточность и даже ранняя смерть (на самом деле это очень хороший предсказатель продолжительности жизни)», — объясняет кардиолог и фитнес-тренер Наталья Романова.



Упражнения и физическая подготовка — один из самых известных способов улучшить сердечный ритм, но то, что вы едите, также влияет на него. И омега−3 (или знакомый нам всем с детства рыбий жир) — одно из лучших питательных веществ, которое может помочь снизить высокий сердечный ритм.

Рыбий жир и частота сердечных сокращений

Омега−3 влияют на частоту сердечных сокращений различными способами, но самый прямой из них — это воздействие на электровозбудимость клеток сердечной ткани.

«Каждое сокращение сердца происходит под действием электрических импульсов, а жирные кислоты продлевают время между этими сигналами, что приводит к снижению частоты сердечного ритма. Возможно, они также работают за счет увеличения активности парасимпатической нервной системы, направленной на отдых и переваривание пищи, и уменьшения активности симпатической нервной системы, которая отвечает за стрессы, что способствует снижению частоты сердечных сокращений», — рассказывает Наталья.



Что такое высокий сердечный ритм и зачем его снижать?

Рыбий жир особенно эффективно снижают частоту сердечных сокращений у людей, которые изначально имеют повышенную частоту сердечных сокращений.

«Нормальный диапазон частоты сердечных сокращений довольно широк — от 60 до 100 ударов в минуту. Для людей с высоким уровнем физической подготовки или спортсменов нормальный показатель может быть гораздо ниже — от 35 до 60 ударов в минуту. Все, что превышает 100 ударов в минуту, считается высоким», — утверждает кардиолог.



Сколько рыбьего жира вам нужно, чтобы ощутить пользу?

Большинство исследований, посвященных жирным аминокислотам и частоте сердечных сокращений, рассматривают именно потребление жирной рыбы или жиров в капсулах, а не через растительные источники омега−3. Принимать их нужно после консультации с врачом, после того, как он сделает все необходимые предварительные анализы и исследования.

Дополнительная польза рыбьего жира

Существует множество причин увеличить потребление омега−3 (большинство из нас действительно не получают их в достаточном количестве) — они не только помогают снизить частоту сердечных сокращений, но и поддерживают здоровье мозга, зрение, настроение и иммунитет. Начните с употребления пяти или более порций жирной рыбы в неделю. Выбирайте такую рыбу, как лосось, анчоусы, сардины и тунец.