Что стоит взять с собой в отпуск для ухода за зубами

В пору отпусков не стоит забывать о своем здоровье, чтобы не столкнуться с непредвиденными сложностями в виде лечения. Как проверить зубы перед отпуском и что взять с собой для ухода, в беседе с aif.ru поделилась директор детской стоматологической студии, врач-стоматолог Виктория Шелудкова.

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Прежде всего, перед отпуском стоит проверить зубы, советует специалист. Профилактика заболеваний особенно важна, так как лечение за границей или даже в другом городе может стать проблемой из-за языкового барьера и необходимости найти врача, что требует времени и денег, которые лучше потратить на отдых.

Поэтому первый шаг перед отпуском - посетить стоматолога. Независимо от того, планируется ли поездка за границу или на дачу, важно проверить состояние полости рта. Это касается как взрослых, так и детей. Для детей визит к стоматологу особенно важен, чтобы предотвратить возможные проблемы в поездке.

Также полезно сделать ортопантомограмму - панорамный снимок зубов. Это особенно актуально для тех, кто редко посещает стоматолога.

Что взять с собой?

Зубная щетка и паста. Щетка должна подходить по возрасту и мягкости, а паста должна быть качественной.

Флостик. Одноразовые зубочистки с нитью на рамке более гигиеничны и эффективны для чистки межзубных пространств.

Индикатор налета. Показывает скопления налета и помогает более тщательно чистить зубы.

Гель для снятия воспаления и боли. Полезен при прорезывании зубов у детей.

Нестероидные противовоспалительные препараты. Подходящие для детей средства в правильных дозировках для облегчения боли и снижения жара.

Препараты на основе хлоргексидина. Спрей с антисептиком для обработки полости рта при различных воспалениях.

Антисептические салфетки для зубов. Удобны для гигиены в общественных местах, например, в аэропортах.

На отдыхе можно позволить себе больше, но следует быть внимательным к сладостям. Мороженое и зефир не вредят зубам при отсутствии противопоказаний, а вот печенье, шоколад и газированные напитки лучше избегать. Это касается как взрослых, так и детей.

Кроме того, врач напоминает о необходимости должным образом поддерживать гигиену полости рта и чистить зубы не менее 2,5 минуты.

Можно ли ехать в отпуск с временной пломбой? Да, если время отпуска не превышает срок, указанный врачом. В случае проблем в отпуске следует обратиться к своему лечащему врачу дистанционно или найти местного специалиста для консультации и лечения.

Помните, что профилактика и качественная подготовка помогут избежать неприятностей и обеспечат хороший отдых.