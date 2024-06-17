Эксперты объяснили, сколько воды нужно пить летом, чтобы не допустить обезвоживание
В жаркие дни человек может потерять до трёх литров жидкости в сутки с потом, поэтому летом потребность в воде увеличивается. В телеграм-канале «ВсемСанПросвет» эксперты объяснили, как не допустить обезвоживания.
Официальной рекомендации о потреблении конкретного количества воды ежедневно нет — всё очень индивидуально и зависит от потребностей организма. Они зависят от:
возраста;веса и типа тела;состояния здоровья, приёма лекарств ;активности (труд, спорт).
Общий усредненный целевой диапазон — 2-4 литра в день для активных взрослых людей. 20% воды поступает с пищей (фрукты, овощи). Потребление должно быть выше:
- во время занятий спортом;
- в жарком климате;
- у работающих на жаре;
- у беременных;при грудном вскармливании;
- при инфекционных заболеваниях с повышенной температурой.
Лучше пить регулярно, а не ориентируясь на нужды организма — не каждый человек чувствует жажду. Хороший вариант — поставить напоминание, например, раз в час, и делать несколько глотков воды.
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