Эксперты объяснили, сколько воды нужно пить летом

В жаркие дни человек может потерять до трёх литров жидкости в сутки с потом, поэтому летом потребность в воде увеличивается. В телеграм-канале «ВсемСанПросвет» эксперты объяснили, как не допустить обезвоживания.

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Официальной рекомендации о потреблении конкретного количества воды ежедневно нет — всё очень индивидуально и зависит от потребностей организма. Они зависят от:

возраста;веса и типа тела;состояния здоровья, приёма лекарств ;активности (труд, спорт).

Общий усредненный целевой диапазон — 2-4 литра в день для активных взрослых людей. 20% воды поступает с пищей (фрукты, овощи). Потребление должно быть выше:

во время занятий спортом;

в жарком климате;

у работающих на жаре;

у беременных;при грудном вскармливании;

при инфекционных заболеваниях с повышенной температурой.

Лучше пить регулярно, а не ориентируясь на нужды организма — не каждый человек чувствует жажду. Хороший вариант — поставить напоминание, например, раз в час, и делать несколько глотков воды.

Диетолог Марина Степаненко рассказала «Клопс», как правильно начинать день, чтобы не было запоров и лишнего веса.