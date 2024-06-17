Врач рассказал о четырех правилах для здоровой старости

Старость бывает двух видов: здоровое старение и патологическое. Первое предполагает сохранение большинства функций: двигательных, сенсорных (обоняние, осязание, слух, зрение, тактильная чувствительность, температурная чувствительность), когнитивных, психологических и другие. Для здоровой старости необходимо соблюдать четыре правила: ежегодно вакцинироваться, создать когнитивный резерв, заниматься спортом и компенсировать утраченные функции, рассказал «Газете.Ru» врач-гериатр, профессор, эксперт социального проекта Деменция.net Кирилл Прощаев.

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«Важной подготовкой является создание когнитивного резерва на протяжении всей жизни. Образование, обучение новому помогает нам сохранить свои когнитивные функции в пожилом и старческом возрасте. Поэтому учиться нужно всю жизнь», – рассказал врач.



По его словам, с возрастом у человека развивается саркопения – связанная с возрастом потеря скелетной мышечной массы и функции мышц. Для создания мышечного резерва необходимо заниматься спортом в молодости и в среднем возрасте.