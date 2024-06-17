В Роспотребнадзоре рассказали, что нужно делать перед посещением бассейна

Летом многие люди проводят свободные часы у воды. Специалисты Роспотребнадзора РФ рассказали, что нужно делать перед посещением бассейна.

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Во-первых, за 1,5-2,5 часа до занятий желательно плотно поесть. Это даст организму необходимый заряд энергии.

Во-вторых, перед тем, как окунуться в воду, нужно тщательно вымыть тело мылом или гелем для душа.

В-третьих, до захода в воду необходимо сделать небольшую разминку и разогреть мышцы.

"Роспотребнадзор напоминает, что обязательным условием для посещения бассейна является справка лечебно-профилактического учреждения."



Собираясь в бассейн, с собой также нужно взять купальник, резиновую шапочку, полотенце, тапочки, мочалку и мыло.