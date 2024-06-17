Важнейшая задача каждого человека — поддержание здоровья сердца и сосудов. Сердце работает без остановки на протяжении всей нашей жизни, поэтому нужно делать все, чтобы поддерживать его функционирование.

Врач-кардиолог Сергей Молчанов рассказал, что есть фрукт, который благоприятно влияет на работу сердечно-сосудистой системы. Он способствует улучшению состояния сосудов, сердца и крови человека.

Речь идет об авокадо. В нем содержится много полиненасыщенных жирных кислот. Они благоприятно влияют на сердце и сосуды. Кроме того, ежедневное употребление этого фрукта значительно сокращает риски заболеваний сердца.

Авокадо восполняет все дефициты жирных кислот. Также в нем много калия, который, в свою очередь, является основным элементом для поддержания работы сердечной мышцы, передает издание «А я здоров».

Ранее доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения биолог Александр Созыкин рассказал, что полезные свойства миндаля являются уникальными. По его словам, данный продукт защищает организм от развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также снижает уровень холестерина и сахара в крови.