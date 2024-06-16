Раскрыт способ похудеть на 10 кг за месяц

Диета с низким содержанием липидов, которая ориентирована на уменьшение количества жиров в кровотоке, может способствовать потере веса до 10 килограммов в течение месяца. Об этом рассказала доктор медицинских наук, профессор Елена Григоренко.

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Основная концепция данной диеты заключается в сокращении потребления жиров, преимущественно насыщенных, и повышении уровня употребления пищевых волокон, омега-3 жирных кислот, а также фруктов и овощей.

Эксперты рекомендуют включать в рацион такие продукты, как рыба, орехи, оливки, ягоды, зеленые овощи и оливковое масло. Отмечается, что диета не только способствует снижению веса, но и оказывает положительное влияние на различные аспекты здоровья, например, понижает уровень холестерина и улучшает общее самочувствие.

Тем не менее, для достижения потери веса в течение месяца, важно исключить из рациона высококалорийные жиры, алкоголь и сахар, передает «Домашний».

Ученые развеяли популярный миф о наборе веса из-за поздних ужинов, рассказав, что на этот параметр на самом деле влияет количество калорий, потребленное человеком за день.