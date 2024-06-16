Каким людям запрещено качать пресс

И мужчины, и женщины хотели бы иметь плоский подтянутый живот с рельефными «кубиками». Это залог стройной фигуры и отсутствия лишнего веса. Но далеко не все даже молодые люди способны настолько усердно работать в спортзале над созданием идеального пресса. Бывает так, что формировать «кубики» опасно для здоровья. Кому же нельзя качать пресс?

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Рожавшим и больным женщинам

Качать пресс женщинам можно и нужно, однако в зрелом возрасте начинать активные тренировки следует лишь после обязательной консультации с врачом. Об этом напоминают специалисты Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии.

Некоторые гинекологические патологии, такие как миома, эндометриоз, киста, опущение внутренних органов, в начальных стадиях заболеваний могут никак не проявляться. Однако активный прилив крови к органам малого таза во время тренировок способен спровоцировать обострение болезни и даже привести к кровотечениям.

Еще одна нередкая проблема у женщин — диастаз после родов. Расхождение прямых мышц пресса вследствие их сильного растяжения во время беременности в послеродовом периоде постепенно проходит, но у кого-то может остаться навсегда. Именно поэтому дамам, прежде чем начинать качать пресс, необходимо посетить медицинского специалиста и выполнять упражнения только если он разрешит.

Довольно часто женщинам, имеющим детей или страдающим гинекологическими заболеваниями, качать пресс просто запрещено, поскольку это может быть опасно для здоровья.

Мужчинам с определенной генетикой

Не только женщины, но и молодые мужчины иногда страдают во время выполнения физических упражнений, предназначенных для развития мышц живота. В 2005 году по заказу Министерства обороны США было проведено медицинское исследование с участием американских военных на базе Форт-Брегг. Оно показало, что 56% всех травм во время армейских тестов на физическую подготовку и выносливость солдаты получили, качая пресс. Как оказалось, одинаковые упражнения для стимуляции мышц живота могут по-разному влиять на, казалось бы, похожих людей по возрасту и состоянию здоровья.

Согласно данному исследованию американских военных медиков, большинство проблем вызывает не интенсивность тренировок, а генетические факторы, отвечающие за случаи возникновения боли в спине во время упражнений на пресс.

Дело в том, что склонность к повреждению межпозвоночных дисков при физической нагрузке во многом обусловлена генетикой. Поэтому военные исследователи установили, что у одних молодых мужчин ежедневные упражнения на пресс имели оздоровительный эффект для тела, в то время как у других они вызвали сильные боли в спине. Но определить, кому упражнения подходят, а для кого они могут стать триггером серьезного заболевания, способен только специалист и то, после проведения ряда тестов.

Всем, имеющим заболевания

И мужчины, и женщины, желающие дать физическую нагрузку мышцам живота, сначала должны оценить состояние своего здоровья. Так, в своих публикациях заявляет профессор спинальной биомеханики в Университете Ватерлоо, Онтарио, доктор Стюарт Макгилл, являющийся одним из ведущих мировых экспертов по исследованиям поясничного отдела. Люди, страдающие даже незначительными проблемами с желудочно-кишечным трактом, а уж тем более имеющие такие заболевания, как кислотный рефлюкс, гастрит и энтерит не должны качать пресс. Подобные упражнения способны усилить проблемы со здоровьем и у людей, имеющих заболевания сердечно-сосудистой системы, воспалительные процессы. Физическая нагрузка показана только абсолютно здоровым людям, всем остальным, прежде чем начать заниматься теми или иными видами спортивных упражнений, необходима предварительная консультация врача.