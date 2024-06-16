Восемь причин, из-за которых возникают синяки под глазами

Анастасия Дубинская, учёный-психофизиолог, специалист по нейромышечной реабилитации лица:

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«Тёмные круги в области глаз — одно из самых частых эстетических несовершенств, с которым сталкивается едва ли не каждый. Расскажу, почему появляется этот дефект, и дам рекомендации по его исправлению».



Причины появления синяков под глазами

Распространённость синяков под глазами объясняется анатомическими предпосылками. Кожа в этой зоне имеет минимальное число слоёв, и сквозь неё просвечиваются кровеносные сосуды. К тому же здесь почти нет подкожно-жировой прослойки, скрывающей несовершенства и придающей лицу приятный оттенок.

Из-за этих предпосылок потемнение кожи не только часто появляется, но и сложно устраняется. А в некоторых случаях синяки вообще не поддаются коррекции. Так бывает, если они вызваны одной из двух причин.

Причина №1 — гиперпигментация кожи. Это генетическая особенность, которая передаётся по наследству.

Причина №2 — строение глаз. Они могут быть глубоко посаженными или иметь необычную форму орбиты, вокруг которой возникают провалы. Тогда тёмные круги обусловлены тенями ― то есть являются всего лишь оптическим эффектом.

В обоих случаях ни о каких подкожных дефектах речи не идёт, а значит, и устранить их невозможно. Здесь помогут косметические процедуры: липофилинг или филлеры на основе гиалуроновой кислоты. Они формируют подкожный отёк, делающий область менее тёмной. Однако проводить такие процедуры следует строго по показаниям и соизмерять возможный эффект с риском осложнений.

Также синяки под глазами могут быть симптомом патологических процессов в других органах и тканях. Так проявляют себя заболевания почек, печени, сердца, лёгких, эндокринной системы.

Причина №3 — хронические болезни. Очевидно, что при подозрении на любую из них необходимо обследоваться у врача и лечить основное нарушение, а не маскировать его последствия.

На этом причины, которые нельзя устранить самостоятельно, заканчиваются. Все остальные связаны в первую очередь с образом жизни и корректируются своими силами.

Причина №4 — шейный остеохондроз. Смещение позвонков и постоянное перенапряжение мышц шеи затрудняют приток крови к голове. Капилляры становятся ломкими и склонными к кровоизлияниям. Отток венозной крови, отдавшей кислород и питательные вещества, тоже проходит с трудом. Поскольку она имеет тёмно-вишнёвый цвет, области с тонкой полупрозрачной кожей тоже темнеют. Среди причин остеохондроза называют лишний вес, малоподвижный образ жизни, стрессы, гормональные нарушения.

Причина №5 — повышенная нагрузка на глаза. У тех, кто подолгу работает за компьютером или много времени проводит в гаджетах, нарушается кровоток в области глаз.

Причина №6 — нехватка кислорода в крови. Из-за кислородного голодания кровь темнеет и сильнее просвечивается сквозь кожу. Причинами такого дефицита могут быть хроническая усталость и редкое пребывание на свежем воздухе.

Причина №7 — вредные привычки. Курение и алкоголь провоцируют микрокровоизлияния, приводящие к потемнению кожи.

Причина №8 — истончение эпидермиса. С возрастом поверхностный слой кожи истончается на всём теле, но на участках под глазами это становится заметным раньше всего.

Профилактика

Все эти дефекты требуют комплексного подхода.

Во-первых, нужно пересмотреть образ жизни. Больше отдыхать и проводить время на свежем воздухе, высыпаться, не злоупотреблять гаджетами, отказаться от вредных привычек.

Во-вторых, необходимо восстановить нарушенный кровоток и избавиться от мышечных спазмов. Комплексы упражнений освободят сосуды от сдавления, улучшат трофику (совокупность процессов клеточного питания) тканей, нормализуют отток венозной крови. И тёмные круги под глазами останутся только в неприятных воспоминаниях и на нелюбимых фото!