Пять простых упражнений для упругих ягодиц

Сидячий или малоподвижный образ жизни могут привести к откладыванию жира в области ягодиц и бедер, что может вызвать негативные последствия для здоровья и, конечно, визуальные несовершенства, а также неуверенность в себе. Однако регулярные упражнения могут помочь укрепить и тонизировать мышцы ягодиц, сделав вашу «Пятую точку» упругой и красивой без всяких походов к пластическому хирургу.

© unsplash

Для достижения этой цели необходимы только 10 минут в день и несколько эффективных упражнений, с которыми справится каждая девушка.

Кикбэки

Станьте на четвереньки, руки и колени должны быть прижаты к полу. Сделайте упор на одну ногу и поднимите другую так, чтобы нога находилась параллельно полу. Сделайте 15—20 повторений на каждую ногу.

Складка книги

Лягте на спину, руки лежат вдоль тела. Согните ноги в коленях и поставьте стопы на пол. Поднимите таз вверх, образуя прямую линию от плеч до колен. Сожмите ягодицы вверх на вершине движения и задержитесь на несколько секунд. Сделайте 3 подхода по 15 повторений.

Приседания

Станьте прямо, ноги на ширине плеч. Сделайте приседания, опуская бедра параллельно полу. Возвращайтесь в исходное положение, сжимая ягодицы. Сделайте 3 подхода по 20 повторений.

Планка

Встаньте в упор лежа на локтях и носках. Поднимите таз и держитесь в этом положении, сжимая ягодицы. Удерживайте позу в течение 30—60 секунд. Повторите 3—4 раза.

Лестница

Встаньте прямо, руки на пояснице. Поднимайте колено выше бедра и опускайте его, выполняя движения наподобие лестницы. Сделайте 3 подхода по 20 повторений на каждую ногу.

Соблюдая регулярность в выполнении этих упражнений, вы сможете увидеть результаты уже через несколько недель. Кроме того, для упругости ягодиц также важно правильное питание и общее физическое здоровье. Помните, что занятия спортом и ведение здорового образа жизни должны приносить удовольствие, поэтому не забывайте радоваться каждому новому достижению на пути к красивому и подтянутому телу.