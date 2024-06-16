Врач развеял популярный миф о мороженом в жару

Врач-кардиолог Дмитрий Орловский развеял популярный миф о мороженом, который гласит, что этот популярный у россиян продукт позволяет охладить организм в жару.

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По словам специалиста, это не так. Напротив, предупредил он, мороженое в жаркую погоду разогревает организм, передаёт NEWS.ru.

«Связано это с тем, что лакомство стимулирует пищеварение и ускоряет метаболизм, в результате вырабатывается тепло, необходимое для переваривания калорий, – пояснил кардиолог. – Съев мороженое, вы, возможно, временно охладите только желудок, при этом уже через полчаса всё тело разогреется».



Как ранее сообщала «Свободная Пресса», доцент кафедры физиологии Александр Созыкин рассказал об опасности употребления мороженого в жару.