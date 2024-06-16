Врач перечислил бесполезные для утоления жажды напитки

Стало известно, какие напитки не помогут утолить жажду во время летней жары. По словам диетолога, нутрициолога, гастроэнтеролога Татьяны Жаровской, не справятся с этим алкоголь, кофе, крепкий чай и сладкая газировка.

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«Ошибка многих людей - пить сладкие лимонады, колу в жару. От этого кровь сгущается и кровоснабжение ухудшается. Плюс быстро повышается уровень инсулина в крови, и эти напитки хочется пить еще и еще. То есть, с одной стороны, жажду до конца не утоляем, с другой - получаем избыток сахара. Кофе и крепкий чай не рекомендуют пить в жару, поскольку они забирают жидкость из клетки и действуют как мочегонное. Также обезвоживает клетки алкоголь», - рассказала врач в интервью радио Sputnik.



Жаровская посоветовала утолять жажду обычной водой. В нее можно добавить что-либо кислое - сок лимона или апельсина. Также неплохо утолят жажду и кисломолочные продукты.

«Хорошо работают такие напитки, как, например, айран. Это такой кавказский кисломолочный продукт. Он содержит молочную сыворотку плюс минеральные соли. В результате и жажда утоляется, и самочувствие улучшается», - добавила диетолог.



Напомним, ранее "Свободная Пресса" приводила слова нутрициолога о том, как правильно питаться летом.