Убравший жир с живота 70-летний мужчина рассказал о секретном завтраке в час дня

Сохранить подтянутую фигуру до преклонных лет, не используя запрещенные препараты для наращивания мышечной массы, вполне достижимая цель, считает 70-летний фитнес-блогер Марк Сиссон. Он рассказал, каких правил придерживается, чтобы поддерживать рельеф и не набирать лишний вес в проблемных зонах.

© Российская Газета

Как пишет в своем Telegram-канале кандидат медицинских наук, хирург и онкоуролог Марк Гадзиян, прием пищи сразу после пробуждения, по мнению Сиссона, не является обязательным. Фитнес-блогер высказался в пользу завтрака около часа дня. И это - небольшой белковый прием пищи. А вот обед можно запланировать обильный. До 70% от суточной нормы калорий американец предлагает съесть примерно в 16:00. А в выходной день позволить себе и десерт.

Еще одно важное правило - не перекусывать и отказаться от напитков, в которых много калорий (соки, кофе латте).

"Вместо этого, можно пить черный кофе, чай (как черный, так и зеленый) и минеральную воду", - добавил доктор Гадзиян, отметив, что необязательно ограничиваться простой водой.



Среди продуктов, которых нужно опасаться, так как они не дают ничего полезного, а только лишь провоцируют на переедание, названы сладости, чипсы и другие подобные закуски.

"Это может привести к еще большему чувству голода, несмотря на высокую калорийность уже употребленных продуктов", - уточнил врач.



Кроме того, Марк Сиссон обратил внимание на стрессы, которые, по его мнению, вместе с алкоголем дают до 80% избыточного веса. Многие проблемы можно решить, увеличив физическую активность. Необязательно ходить именно по 10 тысяч шагов в день, главное, делать это как можно чаще - лучше ежедневно. Пойдет на пользу и обычная прогулка на свежем воздухе.