Диетолог назвал три оптимальных завтрака

Диетолог Яровова: утро лучше начинать с нежирного омлета и зелени. Завтрак считается самым важным приёмом пищи, но многие о нём или забывают, или просто не хотят слышать. Такое случается, если приходится поздно ложиться и плотно ужинать перед сном или если есть какие-то заболевания. Однако утро нужно начинать с завтрака, считает врач, и вот три удачных варианта.

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Завтрак считается самым важным приёмом пищи, но многие о нём или забывают, или просто не хотят слышать. Такое случается, если приходится поздно ложиться и плотно ужинать перед сном или если есть какие-то заболевания. Однако утро нужно начинать с завтрака, считает врач, и вот три удачных варианта.

Полезный завтрак

У многих людей, следящих за питанием, часто есть соблазн начать утро с калорийных сладостей. Так получается и себя побаловать, и калории в течение дня потратить. Однако эндокринолог-диетолог Елена Яровова посоветовала пойти по другому пути и выбрать:

Омлет (или любое другое блюдо из яиц, только не жирное) с зеленью и тостом на цельнозерновом хлебе с маслом;

Кашу (гречневую, овсяную или киноа) с отварным мясом и огурцами;

Творожную запеканку (сырники или творожные вафли) с ягодами и сметаной.

Как правильно питаться

Нутрициолог Ларионова ранее рассказывала, как нужно правильно питаться, чтобы сбросить вес перед пляжным сезоном. Завтраки, перечисленные выше, полностью соответствуют принципам правильного питания. А подробнее о них (и правиле тарелки) можно узнать здесь.