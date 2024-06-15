Зачем полоскать зубы содой

Сода может помочь в случае возникновения зубной боли, если под рукой не оказалось обезболивающих препаратов, сообщает издание Wday.

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Это средство устраняет вредные бактерии на слизистой оболочке полости рта и, таким образом, снимает отечность и снижает чувствительность десен. Сода обладает обеззараживающими и антибактериальными свойствами, что позволит облегчить сильную и резкую боль до похода к врачу.

Кроме того, слабый раствор соды уберет остатки пищи после еды, а также станет прекрасным помощником при отбеливании эмали.

Как именно полоскать зубы содой

Для приготовления раствора важно соблюдать пропорции. Эксперты советуют смешать чайную ложку соды со стаканом кипяченой воды.

Чтобы облегчить боль, можно также добавить каплю йода или половину ложки поваренной соли.

Постарайтесь тщательно прополоскать полость рта в течение 10-15 секунд.

Специалисты напоминают, что данный способ не является лечением, и поход к врачу обязателен.