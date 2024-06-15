Раскрыта опасность алкоголя для детей и подростков

Врач высшей категории Александр Горячев рассказал о последствиях употребления алкоголя детьми и подростками, сообщает издание «Спорт-экспресс».

По его словам, горячительные напитки вызывают истощение, задержку в физическом развитии и слабость мышц.

Помимо этого, алкоголь влияет на психику и мозг. Несовершеннолетние, употребляющие алкоголь, обладают плохим абстрактным мышлением, испытывают проблемы с памятью и инфантильны.

Последствия также включают в себя такие опасные осложнения, как болезни щитовидной железы, патологии внутренних органов, нарушение обмена веществ и гастриты.

Привыкнув к алкоголю с малых лет, человек рискует стать хроническим алкоголиком во взрослом возрасте, отметил врач.