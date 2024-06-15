Горестный жир: что это такое и как избавиться

Эксперты считают, что переедание часто связано с желанием заглушить тревогу, сообщает издание The Voice.

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В немецком языке существует слово Kummerspeck, что переводится как «горестный жир», — это именно те лишние килограммы, которые появляются вследствие переедания из-за плохих эмоций.

Специалисты перечислили несколько способов справиться с этой проблемой.

Осознание проблемы

Человек должен признаться себе в том, что переедание связано с эмоциональной нестабильностью. Таким образом, желание принять пищу возникает вовсе не из-за голода. Необходимо определить негативную эмоцию и прицельно работать с ней.

Физическая активность

Доктор медицинских наук Чарли Абрахам отмечает, что именно спорт поможет снять стресс вместо того, чтобы прибегать к лакомствам. Перед тем, как начинать заниматься физической активностью, следует посоветоваться с лечащим врачом.

Режим сна

Во время сна мы не просто отдыхаем – наш организм поддерживает эндокринную систему и регулирует правильную выработку гормонов голода. Специалист Абрахам считает, что нужно постараться привыкнуть спать всю ночь, а также отслеживать пищевые триггеры. По его словам, именно при усталости или раздражительности голод особенно силен.

Правильно подобранные продукты

Вместо того, чтобы бросаться на все подряд, лучше выбрать какое-то одно лакомство. Например, это может быть кусочек темного шоколада. Таким образом, человек получит удовольствие, не потребляя много лишних калорий.

Порционное питание

Несколько приемов пищи в течение дня помогут не испытывать резкое чувство голода, ведущее к перееданию. Этот лайфхак уменьшит сильную тягу к еде.

Готовность бороться с привычкой

Отказ от нездорового переедания не произойдет сразу, поэтому могут происходить так называемые срывы. Специалисты советуют сразу договориться с собой, что делать при желании наброситься на еду, – пойти погулять, отправиться в бассейн или посмотреть любимое шоу по ТВ.