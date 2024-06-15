Главный онколог России дал совет курильщикам

Главный онколог Минздрава России Академик РАН Андрей Каприн призвал курильщиков периодически проходить обследования, если они не планируют отказываться от вредной привычки, сообщает издание The Voice.

По словам специалиста, те, кто зависим от табака и не желает бросать курить, должны регулярно проверяться на наличие любой патологии.

В частности, речь идет о состоянии легких, в которых могут появиться злокачественные образования. Карпин также посоветовал ежегодно проходить КТ после 40 лет.

Главный онколог РФ напомнил о том, что электронные сигареты наносят такой же вред организму, как и обычные. При использовании вейпов происходит нагревание спиралей, из-за чего человек вдыхает канцерогены.

Врач призвал по возможности не начинать курить вовсе: организм заядлых курильщиков не может полностью восстановиться после воздействия вредных веществ.