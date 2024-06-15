Медики объясняли, что будет со здоровьем, если пить рассол не только при похмелье. Небольшое количество жидкости поможет справиться с болью в мышцах после занятий спортом. Спортсмены во время тренировок теряют с потом много электролитов. Они есть в рассоле, написало издание The Mirror со ссылкой на доктора Срути М.

Кроме того, соленая жидкость содержит витамины Е и С, антиоксиданты, которые помогают укрепить иммунную систему. Рассол помогает восстановить водно-солевой баланс и для этого не нужно будет выпивать много жидкости.

Медики напоминают, что соленья нельзя есть ежедневно из-за содержания в них сахара, соли и уксуса. Особенно, если есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, почками. Избыток лимонной кислоты и уксуса может обострить проблемы с пищеварением.

Врач пояснил, что при похмелье употребление рассола – не универсальный способ. Лучше выпить воду, минералку, чай.

Ранее гастроэнтеролог Евгения Атькова объяснила, чем полезен рассол для спортсменов.

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