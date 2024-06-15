Способы снизить биологический возраст человека

Ученые раскрыли способ снизить биологический возраст человека. Основными правилами специалисты считают диету, здоровый образ жизни и нормализацию работы иммунитета, пишет KP.RU.

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Замдиректора по научной работе Российского научного центра хирургии (РНЦХ) им. академика Б.В. Петровского, кандидат медицинских наук. Илья Еремин пояснил, что старение ускоряют стрессы, хронический недосып, нарушение режима питания, шумовая нагрузка и сидячий образ жизни. В этом случае организму сложно помочь одними только биологически активными добавками.

Специалист перечислил научно доказанные рекомендации, которые способствую нормализации иммунитета. Это здоровый сон, физические нагрузки, регулярное правильное питание и своевременное лечение хронических и острых заболеваний.

Самый сильный удар по здоровью сердца и сосудов наносят сидячий образ жизни и лишний вес, считает руководитель НМИЦ им. Алмазова, главный кардиолог Минздрава России, академик РАН Евгений Шляхто. Он посоветовал сокращать калорийность питания, поскольку «это будет пропорционально удлинять вашу жизнь», больше двигаться, высыпаться и стремиться к психологически комфортной среде.

Аналогичного мнения придерживается главный терапевт Минздрава России, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, академик РАН Оксана Драпкина. По ее словам, наиболее убедительно доказанный метод снижения биологического возраста — это ограничение питания. Диета на 500-750 килокалорий ниже нормы помогает омолаживать организм, даже если придерживаться ее всего несколько

Ранее врач-профилактик Эвелина Овнанян рассказала, что взрослому человеку без серьезных проблем со здоровьем нужно делать паузы между приемами пищи в три-пять часов.