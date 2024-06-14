Как выспаться, если пожилые родственники рано встают

Нередко большая дружная семья живет под одной крышей: дети и родители, бабушки и дедушки вместе ведут хозяйство, помогают друг другу, общаются и поддерживают. Но бывает и так, что старший родственник встает рано утром и идет заниматься домашними делами, чем мешает выспаться остальным. Почему это происходит и как найти выход из положения, «Вечерней Москве» рассказала психолог Научно-практического геронтопсихиатрического центра Елена Зеляник.

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— Представим ситуацию: на часах 5:00, выходной, и вдруг вы просыпаетесь от непонятного шума. Оказалось, что маме не спалось, и сейчас она гремит кастрюлями на кухне. И это повторяется уже не в первый раз. Вполне естественно, что это может вызвать раздражение. Что с этим делать? Для начала надо установить причину, из-за которой человек в возрасте рано просыпается, — отметила специалист.



Причины раннего пробуждения

Психолог выделила самые распространенные из них:

Сбой биологических часов

С годами нервная система и отделы мозга, отвечающие за сон, подвергаются возрастным изменениям. Из-за этого сбиваются биологические часы и ранние подъемы становятся нормой.

Низкая физическая активность

С возрастом человек меньше двигается — не надо ходить на работу, можно просто лежать на диване и смотреть телевизор. Но из-за этого организм не успевает уставать физически.

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Проблемы со здоровьем

Сон может быть нарушен из-за ряда заболеваний, таких как гипертония, болезни суставов, глаз. Например, некоторые специалисты считают, что при катаракте появляется ощущение, что на улице темно, хотя день в самом разгаре. Вырабатывается гормон сна мелатонин, человек рано засыпает и, соответственно, просыпается тоже рано.

Неудобное спальное место

В комнате слишком жарко или холодно, пружины матраса упираются в спину, яркое солнце светит прямо в глаза — все это может побудить пожилого человека подняться с кровати рано утром.

Забота о родных

Бабушки хотят порадовать своих детей и внуков горячим вкусным завтраком. Поэтому они просыпаются пораньше и встают за плиту.

Как определить причину и устранить ее

Теперь, когда причины, подталкивающие родственника к ранним подъемам, известны, следует понять, какая подходит под ваш случай. Как это сделать? Самый, казалось бы, банальный, но в то же время действенный способ — поговорить по душам, считает психолог.

— Спросите близкого, не беспокоит ли его что-нибудь во время сна. Возможно, проблема кроется в неудобной подушке. Тогда достаточно купить новую, причем лучше ортопедическую. Или проветривать комнату перед сном, если в помещении душно, — подчеркнула Зеляник. — В других случаях нужен иной подход. Рассмотрим каждую типовую ситуацию отдельно.



Не откладывайте поход к врачу

Первое, что нужно сделать, чтобы исключить проблемы со здоровьем, — посетить врача.

— Скажите родному человеку, что вы его любите и хотите, чтобы он был здоров. Сходите вместе в поликлинику, поговорите со специалистом. Врач вникнет в вашу ситуацию и подберет курс лечения. Например, порекомендует принимать витамины, — рассказала Зеляник.



Держите организм в тонусе

Для крепкого здорового сна необходима физическая активность. Пожилым людям подойдут прогулки, гимнастика, посильные бытовые дела.

— Можно завести собаку, тогда у близкого «серебряного возраста» будет повод выйти на улицу вечером перед сном. Кроме того, он сможет познакомиться с другими владельцами собак, расширить свой круг общения, — предложила психолог.



Выбирайте «тихое» хобби

Возможно, что старший родственник чувствует себя хорошо, просыпаясь рано. Это просто привычка. Тогда его нужно чем-то занять, пока остальные члены семьи спят. Причем занятие должно быть тихим. Идеальный вариант — чтение.

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— Сводите близкого в библиотеку, книжный магазин. Подберите литературу, которая ему интересна. Проснувшись задолго до всех, «ранняя пташка» может почитать книгу. Также подойдет вышивание или вязание. Если зрение не позволяет этим заниматься, подумайте насчет музыки. Приобретите удобные наушники, медиапроигрыватель, ноутбук или планшет. Покажите родственнику, как ими пользоваться. Запаситесь терпением, ведь на обучение потребуется время. Но это пойдет на пользу всем членам семьи, — посоветовала специалист.



Ищите плюсы

Есть и положительные стороны в том, что пожилые родственники рано встают. Можно попросить близкого человека приготовить завтрак, собрать бутерброды с собой или разбудить, чтобы вы не опоздали на работу.

— Поверьте, для старших родственников нет ничего важнее, чем заботиться о любимой семье. Они никогда не откажут в помощи. К тому же будут знать, что мы по-прежнему нуждаемся в них, а это очень важно, — заключила Зеляник.



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