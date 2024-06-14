Были названы пять полезных свойств трески

Тресковая рыба - это отдельный вид, к которому относится минтай, путассу, сайда и сайка, навага, пишка и та самая треска. Все эти представители морской стихии обитают в соленой воде и обладают огромной пищевой ценностью.

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Специалисты отмечают, что одному только филе заслуженно можно вручить первое место по содержанию протеина. В 100 граммах продукта находится 18 граммов белка. К тому же мясо нежирное, относится к низкокалорийным и поэтому рекомендовано любителям ЗОЖ.

Кроме того, треска является источником йода, ведь в тех же 100 граммах содержится его суточная норма. В ней много аминокислот, витаминов и микроэлементов.

Среди них калий и магний, фосфор, кальций и хром. Добавление этой рыбы в рацион оказывает положительное влияние на кости, суставы, сердечно-сосудистую систему и работу мозга. Также регулярное употребление трески поддерживает ЖКТ благодаря витамину РР.

А омега-3 жирных кислот особенно много в ее печени. Считается, что добавление в рацион хотя бы 30-40 граммов этого продукта в день поможет избежать возникновения авитаминоза.

Эксперты подчеркнули и минимальную аллергенность трески, за счет чего она не навредит даже маленьким детям и беременным, сообщает istochnik.online.

Ранее в Роскачестве рассказали о пользе минтая.