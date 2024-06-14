Почему не стоит отвлекаться на гаджеты во время еды

Отвлекаться на гаджеты во время приема пищи может быть опасно, потому что в этом случае еда будет проходить неосознанно, что грозит перееданием. Об этом kp.ru рассказала врач-эндокринолог, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ имени Ломоносова, автор канала «Доктор Павлова, эндокринолог» Зухра Павлова.

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По ее словам, мозг человека не сможет одинаково хорошо сконцентрироваться на приеме пищи, вкусе еды и на распознавании другой информации. При этом людям важно получать удовольствие от вкуса еды и осознавать, что именно они едят, подчеркнула эксперт.

«Есть сосредоточенно, осознанно, тщательно пережевывать пищу и обращать внимание на то, как вкусно и интересно, красиво приготовлено блюдо. Так удастся совместить и разные элементы удовольствия (это правда очень важно), и получить пользу от продуктов», — заключила Павлова.



Австралийские ученые из Университета Кертина в Перте до этого выяснили, что фотографирование еды и публикация помогает сбалансировать питание людей.