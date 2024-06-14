Врач назвал три способа захотеть в туалет без лекарств

Ситуации бывают разные - организм не всегда работает как часы. Случается, например, что нужно сдать биоматериал для анализов, однако кишечник не реагирует "как по заказу". Что предпринять, чтобы запустить его работу, рассказала гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Екатерина Кашух.

© Российская Газета

Помочь может употребление небольшого количества ягод или фруктов. В их составе присутствуют стимулирующие сокращения кишечника клетчатка и фруктовые кислоты.

"Легким слабящим эффектом обладают киви, слива и арбуз", - цитирует врача "Доктор Питер".



Еще один способ сходить в туалет - сварить себе небольшую порцию кофе. По словам гастроэнтеролога, некоторым людям за счет слабительного эффекта действительно помогает чашка хорошего крепкого кофе.

Кстати, из напитков эффективно воздействует на кишечник теплая вода. Обычно медики советуют пить ее натощак сразу после пробуждения.

Не стоит забывать про гимнастику и массаж. Так, сходить в туалет не только детям, но и многим взрослым помогает поглаживание живота по часовой стрелке. Также можно попробовать упражнение "велосипед". Для этого нужно лечь на спину, согнуть ноги в коленях и крутить в воздухе, представляя педали.

Екатерина Кашух добавила, что движение, разнообразный рацион и употребление чистой воды являются важными правилами для того, чтобы наладить естественную дефекацию.