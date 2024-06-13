Доктор назвала доступные продукты для здоровья щитовидной железы

Для здоровья щитовидной железы, от работы которой зависит состояние всего организма, требуются селен, йод и аминокислота тирозин, рассказала эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройберга) Наталия Тананакина. Доступные продукты, содержащие эти микроэлементы, врач назвала «Ленте.ру».

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Для защиты щитовидной железы необходимо регулярно употреблять морскую рыбу (сельдь, треску, скумбрию, лосось), морепродукты и водоросли, сказала доктор. В них, кроме тирозина, йода и селена, содержатся фосфор, кальций и витамин D, а также необходимые каждому организму полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3.

«Поможет поддержать здоровье щитовидной железы и чеснок. Он обогащает организм тремя главными названными микроэлементами, а также — витаминами группы В, и фосфором. Есть чеснок нужно в свежем виде», — прокомментировала эндокринолог.



Также стоит разнообразить рацион луком и шпинатом, посоветовала Тананакина. Эти продукты не только укрепляют иммунитет, но и являются мощными антиоксидантами, а также содержат фосфор, цинк, натрий, марганец.

Для профилактики заболеваний щитовидной железы стоит употреблять хурму и фейхоа. Эти йодосодержащие фрукты богаты железом, натрием и магнием, витаминам А, С, Р

Наталия Тананакина, эндрокринолог:

Она также настоятельно рекомендовала сократить потребление сахара, жирной и жареной пищи, глютена и фастфуда с полуфабрикатами. Такие продукты содержат в огромном количестве сахар, пищевые добавки, соль. Неправильное питание провоцирует ожирение, а при нем и сахарном диабете нарушается работа гормональной системы.



Ранее эндокринолог Наталия Тананакина рассказала, какими продуктами можно заменить жирную и жареную пищу, а также выпечку и сладости. По ее словам, альтернативой этим продуктам являются мясо, рыба, а также фрукты и злаки.