Авокадо и овсянку назвали обязательными продуктами для людей старше 50 лет

Цельнозерновую овсяную кашу принято считать одной из самых полезных. По утверждению экспертов в области правильного питания, эта крупа богата клетчаткой, которая улучшает работу желудочно-кишечного тракта. Помимо этого, она снижает уровень «плохого» холестерина в крови, который является главной причиной образования сосудистых бляшек. Поэтому диетологи рекомендуют овсяную кашу для ежедневного употребления для улучшения состава крови и в качестве профилактики болезней, связанных с сосудами и сердцем.

Двойную пользу от овсянки можно получить, если сочетать ее с авокадо. В нем содержатся полезные для здоровья жиры. Они тоже снижают уровень «плохого» холестерина и помогают очистить сосуды.

Помимо прочего авокадо содержит аминоксилоты и полезные витамины, сообщает Stavropol.media.

Диетологи настаивают, что оба этих продукта должны присутствовать в рационе людей старше 50 лет. В этом возрасте возрастает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Но несмотря на всю пользу авокадо и овсяной каши, диетологи напомнили, что включать их в рацион можно только в том случае, если нет никаких противопоказаний. В случае с авокадо – это индивидуальная непереносимость.

Также известно, что в мякоти авокадо, расположенной у косточки, содержатся токсины. При попадании в организм они могут вызвать аллергию, привести к расстройствам кишечника или интоксикации печени.

Что касается овсяной каши, она богата глютеном, поэтому противопоказана людям, склонным к аллергическим реакциям. Помимо прочего, фитиновая кислота, содержащаяся в овсянке, вымывает из организма кальций. Поэтому ее не стоит употреблять при остопорозе.

Ранее специалисты признали овсяную и гречневую каши самыми полезными. А по словам диетолога Николы Ладлам-Рейна, каши, в которые добавлены фрукты, орехи и семена, намного полезнее «пустых» каш.