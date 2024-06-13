Как повысить уровень энергии с помощью еды

Всем нам хочется чувствовать себя бодрее, чтобы как можно больше дел умещалось в нашем ежедневнике. Но мало кто задумывается, что часть нашей активности лежит прямо пред носом — на вашей тарелке. Что же надо есть, чтобы быть эффективным?

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Каждый из нас в той или иной степени чувствует недостаток энергии. Порой мы устаем и чувствуем себя вялыми, а ведь надо работать, уделять внимание семье, увлечениям и спорту. Многие люди отмечают низкий уровень энергии, который влияет не только на повседневную жизнь, но и на долгосрочные перспективы.

Но для вас есть хорошая новость! Несколько простых и доступных изменений в рацион питания могут существенно повлиять на ваше самочувствие. Вы станете более энергичными и бодрым — а это гарантия эффективности и хорошего настроения.

Не забывайте завтракать!

Пропуск завтрака может привести к тому, что вы будете чувствовать себя вялым в течение дня. Сбалансированный прием пищи с утра даст заряд энергии и запустит метаболизм. Недавние исследования показали, что те, кто ест завтрак, чувствуют себя более бодрыми по сравнению с теми, кто пропускает первый прием пищи в день. Чем же завтракать?

Цельнозерновые продукты: выбирайте овсянку, цельнозерновой хлеб или киноа. Эти сложные углеводы обеспечивают постоянное поступление глюкозы в кровь, поэтому вы дольше чувствуете себя лучше.

Белок: включите яйца, творог или растительный белок. Белок помогает сохранять чувство сытости и предотвращает утренний спад энергии.

Фрукты и овощи: добавьте порцию фруктов или овощей, чтобы получить витамины и минералы, которые поддерживают общий уровень энергии.

Ягоды, бананы и шпинат — отличный выбор.

Пейте больше воды

Обезвоживание — частая причина усталости. По данным журнала Nutrition, даже легкое обезвоживание может ухудшить настроение и уровень энергии. Употребление достаточного количества воды помогает поддерживать оптимальную физическую работоспособность и когнитивные функции. Что же делать?

Пейте регулярно: старайтесь выпивать не менее 8 стаканов воды в день. Отрегулируйте это количество в зависимости от вашего уровня активности и климата.

Ешьте продукты, богатые водой: огурцы, арбуз и апельсины имеют высокое содержание воды и могут способствовать ежедневному питанию.

Ограничьте кофеин. Хотя чашка кофе может дать вам временный заряд энергии, слишком большое количество кофеина может привести к обезвоживанию и последующей усталости.

Добавьте перекус!

Выбор правильного перекуса может поддерживать стабильный уровень энергии в течение дня. Вместо того, чтобы выбирать сладости, которые вызывают быстрый скачок и падение уровня сахара в крови, выбирайте перекусы, которые обеспечивают устойчивую энергию. Какие?

Орехи и семена: миндаль, грецкие орехи и семена чиа богаты белком, полезными жирами и клетчаткой. Они помогают стабилизировать уровень сахара в крови и дольше сохранять чувство сытости.

Свежие фрукты: яблоки, ягоды и апельсины содержат натуральный сахар и клетчатку для быстрого и длительного повышения энергии.

Кисломолочные продукты: насыщают и обогащают кишечную микрофлору.

Снизьте продукты с добавленным сахаром

Хотя может возникнуть соблазн съесть сладкий продукт для быстрого восстановления энергии, это не лучшая стратегия. Продукты с высоким содержанием рафинированного сахара — конфеты и газированные напитки, вызывают быстрое повышение уровня сахара в крови, за которым следует резкое снижение, в результате чего вы чувствуете себя более уставшим, чем раньше.