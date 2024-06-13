Гречневая крупа – одна из немногих, пригодных для ежедневного употребления. Поэтому гречневая монодиета не навредит организму. Правда, по словам диетолога, терапевта, специалиста Роспотребнадзора Полины Васильевой, для приготовления каш лучше использовать цельнозерновую гречневую крупу.

Помимо клетчатки она содержит белок и железо. Последнее особенно необходимо при железодефицитной анемии. Несмотря на то, что этот компонент гемоглобина лучше усваивается человеческим организмом при употреблении мяса, при сердечно-сосудистых заболеваниях и нарушении метаболизма для восполнения дефицита железа и ограничения поступления животных жиров лучше отдать предпочтение гречке, рассказала эксперт.

Кроме того, гречневая крупа ценится благодаря высокому содержанию витаминов группы В, магния, цинка, фосфора, меди, кальция, поэтому рекомендована для употребления людям всех возрастов, в том числе маленьких детей. По словам Васильевой, в крупе отсутствует глютен, поэтому она не вызывает аллергии.

Что касается остальных круп, самой вредной эксперт считает овсяную кашу быстрого приготовления, которая лишена всех полезный свойств в результате обработки. При этом часто в таких кашах высокий уровень сахара.

Между тем, ранее гастроэнтеролог Андрей Якушев включил в список самых полезных каш пшенную. Она регулирует уровень сахара в крови, богата клетчаткой, белком, аминокислотами и микроэлементами.

А по словам диетолога Николы Ладлам-Рейна, каши с добавлением фруктов, орехов и семян, намного полезнее «пустых» каш.