В России готовят новый законопроект по борьбе с дефицитом йода

Минздрав России разработал законопроект, по которому для приготовления хлебобулочных изделий нужно будет в обязательном порядке использовать йодированную соль. Речь идет не обо всей выпечке, а о том, что поступает в образовательные, медицинские, социальные и другие организации. Так в стране хотят бороться с проблемой йододефицита.

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«Организм оптимально усваивает такую соль, независимо от индивидуальных особенностей человека, в отличие, например, от йодированного молока. Кроме того, это происходит ровно в том объеме, в котором нуждается каждый конкретный человек», - отметил зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.



Как сообщают «Известия», в случае всех согласований проекта, он заработает с 1 марта 2025 года.

Ранее "Свободная Пресса" писала о том, что американский диетолог Оливия Хедлунд перечислила продукты, которые она рекомендует исключить из своего ежедневного рациона.