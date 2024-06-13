Биолог назвал продукт, который защищает сосуды от бляшек

Обладая уникальными свойствами, миндаль способен защитить организм от развития сердечно-сосудистых заболеваний и снизить уровень холестерина и сахара в крови. Об этом рассказал доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения, биолог Александр Созыкин.

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«Миндаль полезен для профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также помогает тем, кто уже страдает такими расстройствами. Он понижает уровень холестерина и сахара в крови, предотвращая образование атеросклеротических бляшек на стенках сосудов, – отметил Созыкин.



Эксперт пояснил, что при ежедневном употреблении миндаля в организме человека происходит снижение артериального давления и активизирование притока крови к внутренним органам. Александр Созыкин добавил, что миндаль также позволяет предупредить развитие инсулинорезистентности и помогает бороться с избыточным весом и ожирением.

«В нем много белка и клетчатки, но мало углеводов, поэтому после его употребления в пищу долгое время сохраняется ощущение сытости, а значит, человек потребляет меньше калорий», – подчеркнул биолог Созыкин.



В день медик рекомендует съедать 10–16 миндальных орехов, передает News.ru.

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