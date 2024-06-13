Кому стоит держаться подальше от болгарского перца

Врач Дюваль посоветовала не есть болгарский перец при болезнях печени и почек. У этого овоща масса пользы. Особенно он ценен высоким содержанием кобальта. Это вещество крайне важно для работы щитовидной железы. Однако стопроцентно полезных продуктов не существует. И болгарский перец не исключение. Вот кому лучше убрать его из рациона.

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Кому вреден болгарский перец

Сладкий перец, как и другие овощи семейства паслёновых, содержит алкалоиды. Это азотосодержащие вещества, которые могут отравлять организм, предупредила врач-диетолог, нутрициолог, фитотерапевт Анжелика Дюваль.

Болгарский перец будет вреден всем, у кого есть проблемы с печенью и почками. Если органы выделительной системы уже перегружены, то этот овощ только усугубит ситуацию, сказала диетолог радио Sputnik.

Также перец нельзя при:

аритмии;

стенокардии;

болезнях суставов;

гастрите в острой фазе;

язвенных заболеваниях.

Кому особенно полезен болгарский перец

Присмотреться к сладкому перцу стоит «сердечникам», посоветовала врач-диетолог Наталья Денисова.

В одном болгарском перце примерно три суточные нормы аскорбинки. А ещё в нём есть редкий витамин Р. В сочетании друг с другом эти витамины помогают в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Плюс в сладком перце есть калий, который нужен для нормальной работы мышц, в том числе сердечной.