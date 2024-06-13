Врач развеяла мифы о пользе кваса

Квас может быть абсолютно разным, кислым или сладким, сильногазированным или слабо, безалкогольным или крепким, что его можно будет приравнять к пиву. Однако всего этого можно добиться только в домашних условиях, а на производствах все делают по стандартам, сообщила врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

© Вечерняя Москва

Она отметила, что заводы делают квас безалкогольным, хотя в нем все же присутствует спирт, как и в любом продукте брожения. При этом для взрослого человека его доля будет абсолютна незначительна и на организм никак не повлияет.

Однако существуют случаи, когда из-за нарушений на производстве напиток продолжает бродить в таре, в этом случае есть риск купить достаточно алкогольный квас. В таком виде, отмечает врач, он скорее атакует органы ЖКТ, чем вызовет опьянение.

— Если же есть опасения, что окрошка получилась «под градусом», за руль после нее лучше не садиться, а подождать не менее получаса в тени, — объяснила Кашух.



Гастроэнтеролог сообщила, что, говоря о пользе напитка, обычно вспоминают содержание в нем витаминов группы B, а также его положительное влияние на пищеварение. Однако это не совсем верно.

По словам врача, витаминов в квасе не так уж и много, чтобы они смогли закрыть ежедневную потребность в них человека, а особенная польза для ЖКТ также научно никак не подтверждена.

— Квас полезен даже меньше, чем другие ферментированные продукты, в числе которых кефир и квашеные овощи. Причем людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта квас, как правило, не рекомендуют: углекислый газ и сахар в его составе могут усилить газообразование и спровоцировать боли в животе, — подчеркнула спикер.



В покупном квасе часто присутствует большое количество сахара, поэтому от него стоит отказаться диабетикам и тем, кто предрасположен к этому заболеванию. Напиток противопоказан тем, у кого есть аллергия на ингредиенты в его составе, в первую очередь это злаки и дрожжи.

Гастроэнтеролог посоветовала не давать квас детям до 3–5 лет, поскольку это может привести к вздутию живота и болям. Примерно с семи лет напиток можно понемногу (не более 50 миллилитров — прим. «ВМ») вводить в рацион ребенка. Это стоит делать всегда отдельно от другой пищи, чтобы была возможность отследить реакцию организма чада.

Здоровым людям тоже не стоит сильно увлекаться квасом, как и любым другим сладким слабогазированным напитком с минимальным процентом алкоголя, однако несколько стаканов день не принесут вреда, особенно если не пить его слишком холодным. Кашух пояснила, что чересчур охлажденный напиток в жару создает перепад температуры в организме, повышает риск развития ангины и вредит зубной эмали.

Медик также развеяла миф, что квас прекрасно восстанавливает водно-солевой баланс. По ее словам, в нем очень много углеводов и сахара, а необходимых минералов минимум.

— При обезвоживании поможет вода, простая или минеральная, либо специальный напиток с электролитами. Прохладный квас приятно выпить в жару, но воду он не заменит, — резюмировала врач в беседе с «Газетой.ru».



В свою очередь пожилым людям стоит отказаться от грибного супа, солянки и окрошки. Врач превентивной медицины и блогер Мадина Мусичова объяснила почему.