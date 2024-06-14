Маринованные огурцы помогают в борьбе с «плохим» холестерином

Маринованные огурцы — не просто закуска, это средство для лучшего усвоения белка и укрепления иммунитета.
Диетологи рекомендуют маринованные огурцы как продукт, выводящий из организма токсины и снижающий уровнь «плохого» холестерина. Высокий уровень влаги в составе огурцов способствует задержке воды, поддерживая адекватную гидратацию организма.
Маринованные огурцы хороши и тем, что способствуют улучшению перистальтики за счёт состава и клетчатки.
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