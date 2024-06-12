Названы три продукта, которые продлевают жизнь

Врач-диетолог Лиза Афинская заявила, что есть три основных продукта, которые вызывают особый интерес у исследователей с точки зрения продления жизни.

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Дело в том, что в организме человека с годами накапливаются стареющие клетки, которые утратили способность к делению. Они не умирают, а вместо этого запускают воспалительный процесс в других - пока еще здоровых - клетках.

В борьбе с ними эффективность показал флавонол, известный как физетин. Он содержится в клубнике. Отмечается, что грызуны, получавшие физетин, жили на 10% дольше и реже страдали от возрастных заболеваний, пишет РГ.

Кроме того, впечатляющие результаты продемонстрировал сульфорафан. Он отвечает за противовоспалительные и антиоксидантные процессы. Больше всего сульфорафана содержится в ростках брокколи (кочан в этом смысле менее полезен).

И третий продукт - гранат. В нем есть эллагитаннины, оказывающие особое влияние на микробы кишечника. Последние начинают превращать эллагитаннины в уролитин А. Такие изменения в работе кишечника показали положительные результаты.

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