Диетолог рассказала об антисептических свойствах молочной кислоты

Употребление продуктов с содержанием лактата способствует борьбе организма с патогенами.

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Такие бактерии могут содержаться не только в молочных продуктах, но и, например, в качественном квасе. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила Нурия Дианова.

«Основной источник пищи для бактерий — это молочный сахар, на выходе образуются бактерии АТФ. Бывают смешанные, например, новомодные лактобактерии L.casei. У нас ещё есть яблочная, лимонная и другие кислоты в продуктах молочных, но их мало. И вот эти бактерии могут использовать дополнительно и это. А конечным продуктом является лактат — молочная кислота. Чем она полезна? Это природный санитайзер. Даже в хорошем качественном квасе она присутствует. Это естественный антисептик для поддержания некоего баланса. В любое время, чаще летом, к нам могут попадать в организм патогены. От того, насколько подготовленная у нас микрофлора зависит, справимся ли мы с патогенами сами. А когда мы употребляем на регулярной основе продукты, содержащие молочную кислоту, они помогают нашей флоре создавать кислую среду».



Ранее диетолог рекомендовала отказаться от молочных продуктов при продолжительной диарее.