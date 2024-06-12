Диетологи назвали три блюда, которые помогают худеть

Диетологи провели исследование, в результате которого пришли к выводу, что есть и худеть вполне реально. Они перечислили три блюда, потребление которых ведет к потере веса.

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Первым рецептом является салат с тунцом. Помимо консервированной рыбы, в него также добавляют салат-латук, огурцы, яйца, лук и греческий йогурт для заправки. Это блюдо богато витаминами группы А и В, а также фосфором.

Еще одним полезным блюдом станет салат с запеченной курицей. Он быстро насытит организм и не приведет к набору веса. В рецепте есть мясо птицы, огурцы, томаты черри, зелень и болгарский перец.

Третье блюдо — салат на основе фасоли. В его составе, помимо бобов, есть помидоры, перец, огурцы и зелень. Это блюдо станет хорошим источником растительного белка, передает «Смоленская газета».

Чтобы быть в форме, необязательно изнурять себя физическими тренировками и строгими диетами. Доктор медицинских наук Михаил Голубев назвал рецепт напитка, который поможет эффективно худеть.

Российские и зарубежные диетологи сообщили, что с помощью правильно подобранного рациона можно значительно улучшить свою внешность. По мнению специалистов, нужно обязательно есть четыре продукта, чтобы сохранить молодость и красоту.