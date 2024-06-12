Умные ушные палочки. Сстоит ли ими пользоваться

По мнению специалиста, не стоит чистить уши ни обычными, ни электронными ватными палочками. Какими бы они ни были, всегда есть риск травмировать наружный слуховой проход. Это повышает вероятность развития грибковой инфекции, а иногда и среднего отита (острого воспаления).

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«Поэтому любые манипуляции в наружном слуховом проходе должен выполнять отоларинголог под контролем микроскопа. Это очень тонкая область в плане нежности кожи, и любая микротравма может приводить к множеству проблем», — отметил специалист.



По картинке с камеры «умной палочки» человек вряд ли сможет понять, где находится барабанная перепонка, заявил врач Агентству городских новостей «Москва».

Дело в том, что снаружи барабанная перепонка покрыта тонким слоем кожи, и он, по сути, — продолжение кожи наружного слухового прохода.

«Чтобы отличить границы и распознать именно перепонку, нужны специальные навыки и знания», — сказал врач.



Большинству ушей вообще не нужен какой-то особый уход, отметил оториноларинголог. Даже серу можно не удалять. Наружный слуховой проход, в котором она копится, очищается сам, когда вы жуёте и глотаете.

«Только если у человека имеется склонность к повышенному серообразованию или очень узкий наружный слуховой проход, необходимо пару раз в год обращаться к отоларингологу для проведения туалета уха», — посоветовал Мищенко.



Что нельзя делать при боли в ухе

Врач-оториноларинголог Татьяна Фельдбуш объяснила, как при боли в ухе не усугубить ситуацию. По её словам, ни в коем случае не стоит: