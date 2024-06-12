Три вида растительных диет, продлевающих жизнь

Эксперты в области питания настаивают, что для правильной работы всех систем организма нужно придерживаться принципов правильного питания. При этом организм должен получать достаточное количество углеводов, белков и жиров.

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При этом одной из самых полезных диет эксперты называют скандинавскую диету, которая подразумевает присутствие в рационе овощей, фруктов, злаков и морепродуктов.

Недавно ученые провели еще одно исследование, чтобы выяснить, какой эффект на организм оказывают веганская, вегетарианская или лакто-ововегетарианская диеты.

Так, если вегетарианская диета подразумевает отказ от мяса, то по принципам лакто-ововерсии вегетарианства допустимы употребление молочных продуктов, яиц, но нельзя мясо, рыбу и птицу.

Но каждая из этих диет подразумевает повышенное употребление растительной пищи.

Как говорится в материале CNN, исследование показало, что люди, которые соблюдают одну из этих диет, занимаются спортом и не имеют вредных привычек, имеют более низкие показатели плохого холестерина. Также анализы показали, что в их крови низкое содержание инсулина, сахара и ЛПНП.

Это натолкнуло ученых на мысль, что соблюдение растительной диеты помогает снизить риски развития смертельных заболеваний, вызванных повышенным холестерином, инсулином и ожирением.

Между тем, ранее ученые сообщили, что неправильное питание - один из факторов, провоцирующих рак. Также врачи указали на вред кетодиеты.