От каких продуктов лучше отказаться в жаркие дни?

Ресторатор Ксения Караулова напомнила о важности правильного питания во время летнего зноя. В период постоянного пекла следует есть меньше жирной пищи - организм тратит много сил на их переваривание, повышается внутренняя температура тела, общий дискомфорт усиливается. Об этом специалист рассказала в беседе с изданием “Вечерняя Москва”.

© Вести Подмосковья

Кроме того, стоит отказаться от сладких газировок - высокое содержание сахара приводит к быстрому обезвоживанию организма, а в жару это нежелательно. Алкоголь способен усилить ощущения жара, из-за чего переносить зной станет еще сложнее. Кофе, чай и кола обладают мочегонным эффектом, что в жару тоже провоцирует обезвоживание. Острая пища вызывает дискомфорт и чувство жажды.

По словам эксперта, лучше добавить в рацион свежие фрукты и овощи. В них содержится много жидкости, это поддерживает водный баланс в организме. Следует включить в меню легкие салаты и холодные супы, а также не забывать о чистой питьевой воде. Важно есть небольшими порциями и не перегружать пищеварительную систему.