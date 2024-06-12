Диетолог рассказал об опасности сладкого перца

Врач-диетолог, нутрициолог и фототерапевт Анжелика Дюваль сообщила, что любимый многими сладкий перец полезен не для всех. В его составе содержатся алкалоиды, которые могут негативно отразиться на здоровье.

«Если человек имеет заболевания печени, почек, у него страдает выделительная система, то перец, как и все пасленовые – а это и картофель, и баклажаны, и томаты, – из рациона надо исключать. Алкалоиды достаточно сильно могут отравлять организм, и если печень и органы выделительной системы уже перегружены, это будет усугублять их состояние. Также перцы не рекомендуется употреблять при аритмии, стенокардии, болезнях суставов, гастрите в острой фазе, язвенных заболеваниях», - сказала в интервью радио Sputnik Дюваль.



Однако, ежели никаких противопоказаний нет, что сладкий перец, наоборот, полезен. Все оттого, что в ней отмечается высокое содержание кобальта.

«Людям, у которых есть дисбаланс в работе щитовидной железы, гормональный дисбаланс, кобальт необходим, поэтому им такой продукт можно использовать на регулярной основе. Он помогает образовывать гормоны щитовидной железы. Ну, и тем, кто страдает железодефицитной анемией, перец тоже будет очень кстати: кобальт и витамин С помогают усваиваться железу», - объяснила диетолог.



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