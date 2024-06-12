Врач рассказала, как китайцы запускают работу кишечника

В Китае в общественных местах часто присутствуют бойлеры с горячей водой. Их можно встретить в кафе, аэропортах, уборных и прочих местах. Горячая вода пользуется среди жителей Китая большим спросом - к "источникам" ходят с термосами.

© Российская Газета

При этом китайцы отвергают холодные жидкости, еду запивают теплой или горячей водой.

Эндокринолог Екатерина Янг отметила, что тренд питья горячей воды добрался и до нас. Материал об этом опубликован в телеграм-канале врача.

Польза от употребление такой жидкости есть, рассказала доктор.

"Горячие напитки не задерживаются в желудке, всасываются в тонком кишечнике. Это способствует расслаблению всех пищеварительных сфинктеров. Например, расслабляется сфинктер, который отвечает за опорожнение желчного пузыря. И если потом жирная пища в организм попадает, это лучше переваривается, способствует оттоку желчи. Так что привычка в целом полезная", - объяснила Екатерина Янг.



Однако есть два условия. Во-первых, горячую воду лучше пить натощак. Во-вторых, важно подходить к процессу без фанатизма, так как у пищевода нет болевых рецепторов, особенно в его нижней трети. Во избежание ожога нужно быть аккуратнее.

Врачи отмечают, что температура воды должна быть около 40 градусов. Это безопасно. Чем вода холоднее, тем спазм сильнее (особенно после пробуждения). От этого может на какое-то время перестать циркулировать желчь. Если циркуляция желчи остановлена, то, в свою очередь, могут возникнуть проблемы с пищеварением.

Напомним, желчь - важный элемент переваривания жиров. Она способствует выработке гормонов кишечника, запускает его работу. Также отмечается, что кишечник - главный иммунный орган. И без притока желчи все не будет работать так, как следует.