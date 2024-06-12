Диетолог дал советы, как лучше питаться в жаркую погоду

С приходом летнего сезона нашему организму приходится приспосабливаться к перемене температур. Это сказывается и на аппетите. Как правильно организовать свой рацион летом, объяснила «ФедералПресс» врач-диетолог и специалист по осознанному питанию и здоровому образу жизни Марина Макиша.

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«Основные рекомендации, которые мы даем в летний период времени в связи с тем, что в жаркую погоду активность аппетита ниже, – это перераспределение плотности приемов», – объясняет специалист.



Марина Макиша добавляет, что нужно повысить плотность приема пищи на завтрак и ужин. И, соответственно, уменьшить ее в обеденное время.

Также очень важно соблюдать питьевой режим. Всегда стоит иметь с собой воду, ведь если вам будет недостаточно жидкости, усилится склонность к отекам.

Кроме того, нужно стараться включать в рацион более легкие блюда: холодные супы и овощные салаты. Можно добавить в салат белковый компонент – мясо, рыбу или другие морепродукты, отмечает диетолог.

Вместо десертов лучше выбрать сезонные ягоды. Также стоит избегать сладких напитков, ведь можно набрать лишние калории, пытаясь утолить ими жажду. Лучше пить воду или домашние напитки, которые вы сделали без добавления сахара.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, какие продукты стоит добавить летом в рацион. Нужно выбирать пищу с максимальным количеством витаминов и антиоксидантов.