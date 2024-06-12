О пользе и вреде молока существуют научные исследования, поэтому не стоит слушать разные мнения людей. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявила диетолог, директор клиники Лидия Ионова.

Эксперт сказала, что некоторые исследования были противоречивыми, из-за чего, по ее мнению, эксперты и говорят разное мнение. Врач объяснила, что у мужчин и женщин отличаются результаты, также следует учитывать риски определенных заболеваний.

На вопрос о вреде молока Ионова отметила, что для каждого человека он будет индивидуален, исходя из его нацеленности, рисков для здоровья и возраста. Кроме того, эксперт прокомментирована молоко в упаковке "тетрапак" и сказала, что раз оно долго хранится, то "напичкано чем-то не очень полезным". Однако она подчеркнула, что это молоко пастеризованное.

"Пастеризация – понятный абсолютно способ продления жизни скоропортящимся продуктам за счет того, что удаляются при определенной технологии бактерии. Поэтому, с этой точки зрения, это, конечно, какой-то странный анахронизм, когда люди говорят об антагонизме "тетрапака", – сказала диетолог.



Более того, она рекомендовала взрослому человеку среднего возраста вместо молока употреблять кисломолочные продукты, поскольку ферментативная активность у людей с возрастом снижается. Однако, если нет переносимости лактозы, продолжила Ионова, молоко можно спокойно пить.

Ранее нутрициолог Катерина Кузина заявила, что людям после 50 лет, у которых есть непереносимость лактозы или другие проблемы со здоровьем, связанные с потреблением молочным продуктов, стоит вовсе от них отказаться. Людям без подобных заболеваний умеренное потребление молока может быть полезным. По словам врача, этот продукт богат питательными веществами, необходимым для поддержания здоровья в зрелом возрасте.